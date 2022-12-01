الصباح الفني
50 لوحة لطلال في معرض احتفائي
فضاء «التعبيرات» بالرباط يستعيد المنجز الصباغي لنجل الشعيبية يتواصل بفضاء التعبيرات التابع لصندوق الإيداع والتدبير بالرباط، فعاليات معرض فني يحتفي بأعمال الفنان التشكيلي الراحل الحسين طلال، يستمر إلى غاية 14 مارس المقبل. المعرض الذي افتتح الخميس الماضي، يضم أزيد من خمسين لوحة لم يسبق أن عرضهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من: التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا