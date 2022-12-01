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الصباح الفني

50‭ ‬لوحة‭ ‬لطلال‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬احتفائي‭ ‬

منذ 16 ثانية
الراحل‭ ‬الحسين‭ ‬طلال‭           (‬أرشيف‭)‬
فضاء‭ ‬‮«‬التعبيرات‮»‬‭ ‬بالرباط‭ ‬يستعيد‭ ‬المنجز‭ ‬الصباغي‭ ‬لنجل‭ ‬الشعيبية‭ ‬ يتواصل‭ ‬بفضاء‭ ‬التعبيرات‭ ‬التابع‭ ‬لصندوق‭ ‬الإيداع‭ ‬والتدبير‭ ‬بالرباط،‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬فني‭ ‬يحتفي‭ ‬بأعمال‭ ‬الفنان‭ ‬التشكيلي‭ ‬الراحل‭ ‬الحسين‭ ‬طلال،‭ ‬يستمر‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬14‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬ المعرض‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬يضم‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬لوحة‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬أن‭ ‬عرضها‭أكمل القراءة »

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منذ 16 ثانية


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