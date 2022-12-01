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عابدين في “مهب الريح” تصور الفنانة نهى عابدين مشاهدها الأخيرة في مسلسل “مهب الريح” مع النجمة هند صبري المكون من 45 حلقة والمنتظر عرضه رمضان المقبل. وتجسد نهى خلال أحداث العمل دور ابنة خالة هند صبري وتواجهان العديد من المواقف. ويسجل “مهب الريح” التعاون الثاني بين عابدين وصبريأكمل القراءة »
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