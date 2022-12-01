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وطنية

انهيار مصايد الأخطبوط

منذ 31 ثانية
تراجع أعدادها بنسبة 82 في المائة ومهنيون يحذرون من أزمة غير مسبوقة حذر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من «انقراض» مصايد الأخطبوط من السواحل المغربية، موضحا أن أعدادها تراجعت بنسبة 82 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية. ووصف المعهد نفسه، في لقاء، أول أمس (الثلاثاء)، بينأكمل القراءة »

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منذ 31 ثانية


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