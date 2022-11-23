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الصباح الفني

لمجرد‭ ‬والحر‭ ‬في‭ ‬ديو

منذ 4 ثواني
لمجرد‭ ‬رفقة‭ ‬الحر‭                     (‬خاص‭)‬
أعلن‭ ‬المغني‭ ‬سعد‭ ‬لمجرد،‭ ‬تعاونه‭ ‬مع‭ ‬الرابور‭ ‬مراد‭ ‬حلحول،‭ ‬الشهير‭ ‬فنيا‭ ‬بلقب‭ “‬الحر‭”‬،‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنهما‭ ‬يستعدان‭ ‬لطرح‭ ‬أغنية‭ ‬مشتركة‭.‬ وقال‭ ‬لمجرد‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحافية،‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬انطلاق‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬الفني‭ ‬الجديد،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬إذ‭ ‬انتهت‭ ‬التحضيرات‭ ‬قبل‭ ‬مدة،‭ ‬ووضعا‭ ‬لمساتهما‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬تسجيل‭أكمل القراءة »

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منذ 4 ثواني


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