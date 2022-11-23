الصباح الفني
لمجرد والحر في ديو
أعلن المغني سعد لمجرد، تعاونه مع الرابور مراد حلحول، الشهير فنيا بلقب “الحر”، لأول مرة، مؤكدا أنهما يستعدان لطرح أغنية مشتركة. وقال لمجرد في تصريحات صحافية، إنه من المقرر انطلاق تنفيذ المشروع الفني الجديد، خلال الفترة المقبلة، إذ انتهت التحضيرات قبل مدة، ووضعا لمساتهما الأخيرة قبل تسجيلأكمل القراءة »
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