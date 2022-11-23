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الصباح الفني

الجم‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬مهرجان‭ ‬السينما‭ ‬بكندا

منذ 42 ثانية
محمد‭ ‬الجم ‭ (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
سيحل‭ ‬الممثل‭ ‬محمد‭ ‬الجم‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬السينما‭ ‬المغربية‭ ‬بكندا،‭ ‬المنظم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفضاء‭ ‬المغربي‭ ‬الكندي‭ ‬للإبداع‭ ‬وجمعية‭ ‬مواهب‭ ‬الشباب،‭ ‬من‭ ‬ثاني‭ ‬دجنبر‭ ‬المقبل‭ ‬إلى‭ ‬رابع‭ ‬منه‭.‬ وسيكون‭ ‬جمهور‭ ‬التظاهرة‭ ‬المنظمة‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ “‬دار‭ ‬المغرب‭” ‬بمونريال‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬السينما‭ ‬تجمعنا‭”‬،‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭أكمل القراءة »

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منذ 42 ثانية


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