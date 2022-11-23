الصباح الفني
الجم ضيفا على مهرجان السينما بكندا
سيحل الممثل محمد الجم ضيفا على فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان السينما المغربية بكندا، المنظم من قبل الفضاء المغربي الكندي للإبداع وجمعية مواهب الشباب، من ثاني دجنبر المقبل إلى رابع منه. وسيكون جمهور التظاهرة المنظمة بشراكة مع “دار المغرب” بمونريال تحت شعار “السينما تجمعنا”، على موعد معأكمل القراءة »
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