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الصباح الفني

‭”‬الاحتمال‭ ‬الثالث‭” ‬يتوج‭ ‬بإيموزار‭ ‬

منذ 5 ثواني
جانب‭ ‬من‭ ‬التتويج‭       (‬خاص‭)‬
شريط‭ ‬المخرج‭ ‬عمري‭ ‬حاز‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬لمهرجان‭ ‬سينما‭ ‬الشعوب‭ ‬ فاز‭ ‬فيلم‭ “‬الاحتمال‭ ‬الثالث‭” ‬لمخرجه‭ ‬الشاب‭ ‬عبد‭ ‬الإله‭ ‬عمري،‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬مغربي‭ ‬كندي‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬للمسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬للدورة‭ ‬18‭ ‬لمهرجان‭ ‬سينما‭ ‬الشعوب‭ ‬بإيموزار‭ ‬كندر،‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نادي‭ ‬إيموزار‭ ‬للسينما،‭ ‬طيلة‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬وعرفت‭ ‬تكريم‭ ‬الممثلة‭ ‬الشابة‭أكمل القراءة »

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منذ 5 ثواني


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