الصباح الفني
”الاحتمال الثالث” يتوج بإيموزار
شريط المخرج عمري حاز الجائزة الكبرى لمهرجان سينما الشعوب فاز فيلم “الاحتمال الثالث” لمخرجه الشاب عبد الإله عمري، من إنتاج مغربي كندي بالجائزة الكبرى للمسابقة الرسمية للدورة 18 لمهرجان سينما الشعوب بإيموزار كندر، المنظمة من قبل نادي إيموزار للسينما، طيلة 4 أيام وعرفت تكريم الممثلة الشابةأكمل القراءة »
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