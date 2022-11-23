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الصباح الفني

قالوا

منذ 42 ثانية
كوثر‭ ‬بودراجة‭ (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬نوافذ‭ ‬الأمل‭ ‬مفتوحة‭ ‬دائما‭.. ‬نحن‭ ‬من‭ ‬نلوثها‭ ‬بغبار‭ ‬يأسنا‭”.‬ ناشيد كتب‭ ‬الباحث‭ ‬سعيد‭ ‬ناشيد‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬معظم‭ ‬الناس‭ ‬لا‭ ‬يسلمون‭ ‬أعراضهم،‭ ‬لكنهم‭ ‬يسلمون‭ ‬عقولهم‭ ‬بسهولة‭”.‬ بودراجة كتبت‭ ‬الإعلامية‭ ‬كوثر‭ ‬بودراجة‭ ‬تدوينة‭  ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ ” ‬كن‭أكمل القراءة »

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منذ 42 ثانية


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