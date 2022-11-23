الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “نوافذ الأمل مفتوحة دائما.. نحن من نلوثها بغبار يأسنا”. ناشيد كتب الباحث سعيد ناشيد تدوينة جاء فيها “معظم الناس لا يسلمون أعراضهم، لكنهم يسلمون عقولهم بسهولة”. بودراجة كتبت الإعلامية كوثر بودراجة تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها ” كنأكمل القراءة »
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