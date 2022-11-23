اذاعة وتلفزيون
“The Sandman” على “نتفليكس”
تبث منصة “نتفليكس” مسلسل “The Sandman”، الذي يصنف من أهم المسلسلات لهذه السنة، نظرا لأنه مبني على قصة مصورة لاقت نجاحا كبيرا ورسخت في أذهان القراء سنوات طويلة. وكان خلف هذا النجاح الكاتب المبدع نيل جيمان والرسام سام كيث ومن إنتاج دي سي للقصص المصورة. وعندما تمأكمل القراءة »
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