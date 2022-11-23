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أروى في “حرب نفسية” انتهت الفنانة أروى جودة من تصوير مسلسل “حرب نفسية” المكون من 15 حلقة، استعدادا لعرضه على إحدى القنوات الفضائية وكذلك المنصات الرقمية قريبا. و”حرب نفسية” من بطولة جيهان خليل، ومصطفى درويش، وأشرف زكي، وعصام السقا، وحسناء سيف الدين، وندى عصام. وتجسد أروى ضمن أحداثأكمل القراءة »
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