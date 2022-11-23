fbpx
وطنية

الحياني‭: ‬شركات‭ ‬التنمية‭ ‬لا‭ ‬تخضع‭ ‬لمحاسبة‭ ‬المنتخبين

منذ دقيقة واحدة
عمر الحياني
مستشار‭ ‬اليسار‭ ‬بمجلس‭ ‬الرباط‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬هدف‭ ‬أغلبها‭ ‬إفراغ‭ ‬المجالس‭ ‬من‭ ‬اختصاصاتها‭ ‬الجوهرية أكد‭ ‬عمر‭ ‬الحياني،‭ ‬مستشار‭ ‬تحالف‭ ‬اليسار‭ ‬بمجلس‭ ‬الرباط،‭ ‬أن‭ ‬تحالف‭ ‬اليسار‭ ‬ليس‭ ‬ضد‭ ‬مبدأ‭ ‬إحداث‭ ‬شركات‭ ‬للتنمية‭ ‬المحلية،‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مكلفة‭ ‬بتدبير‭ ‬مرفق‭ ‬عام،‭ ‬وتكون‭ ‬مستقلة‭ ‬ماليا‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬توفير‭ ‬مداخيل‭ ‬إضافية‭ ‬للجماعة‭.أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى