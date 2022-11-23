وطنية
الحياني: شركات التنمية لا تخضع لمحاسبة المنتخبين
مستشار اليسار بمجلس الرباط أكد أن هدف أغلبها إفراغ المجالس من اختصاصاتها الجوهرية أكد عمر الحياني، مستشار تحالف اليسار بمجلس الرباط، أن تحالف اليسار ليس ضد مبدأ إحداث شركات للتنمية المحلية، شرط أن تكون مكلفة بتدبير مرفق عام، وتكون مستقلة ماليا مع إمكانية توفير مداخيل إضافية للجماعة.أكمل القراءة »
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