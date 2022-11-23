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الصباح الفني

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منذ دقيقة واحدة
ظهور‭ ‬نوع‭ ‬نادر‭ ‬من‭ ‬الطيور اكتشف‭ ‬باحثون‭ ‬ظهور‭ ‬نوع‭ ‬نادر‭ ‬من‭ ‬الطيور‭ ‬بعد‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬اختفائه‭. ‬وعثرت‭ ‬بعثة‭ ‬استكشافية‭ ‬إلى‭ ‬غابات‭ ‬بابوا‭ ‬في‭ ‬غينيا‭ ‬الجديدة،‭ ‬على‭ ‬طائر‭ “‬حمام‭ ‬الدراج‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الطيور‭ ‬المهددة‭ ‬بالانقراض‭ ‬بشدة،‭ ‬لم‭ ‬يجر‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬رؤيته‭ ‬منذ‭ ‬140‭ ‬عاما،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭أكمل القراءة »

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