الصباح الفني
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ظهور نوع نادر من الطيور اكتشف باحثون ظهور نوع نادر من الطيور بعد قرن من اختفائه. وعثرت بعثة استكشافية إلى غابات بابوا في غينيا الجديدة، على طائر “حمام الدراج”، وهو نوع من أنواع الطيور المهددة بالانقراض بشدة، لم يجر الإبلاغ عن رؤيته منذ 140 عاما، حسب ماأكمل القراءة »
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