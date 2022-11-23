الرياضة
داليش: سنلعب مباراة الموسم
مدرب كرواتيا قال إن معنويات لاعبيه مرتفعة قال زلاتكو داليش، مدرب كرواتيا، إن منتخب بلاده سيخوض أهم مباراة هذا العام، عندما يواجه نظيره المغربي، اليوم (الأربعاء)، في إشارة إلى قوة الأسود، وقدرتهم على إرباك حساباته. وأضاف داليش أن مباراة المغرب ستكون الأهم بالنسبة إليه، لتحديد مصير التأهلأكمل القراءة »
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