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الرياضة

داليش: سنلعب مباراة الموسم

منذ 5 دقائق
Croatia's coach Zlatko Dalic (C) leads a training session at the Al Erssal training site in Doha on November 22, 2022, on the eve of the Qatar 2022 World Cup football tournament Group F match between Morocco and Croatia. (Photo by OZAN KOSE / AFP)
مدرب كرواتيا قال إن معنويات لاعبيه مرتفعة قال زلاتكو داليش، مدرب كرواتيا، إن منتخب بلاده سيخوض أهم مباراة هذا العام، عندما يواجه نظيره المغربي، اليوم (الأربعاء)، في إشارة إلى قوة الأسود، وقدرتهم على إرباك حساباته. وأضاف داليش أن مباراة المغرب ستكون الأهم بالنسبة إليه، لتحديد مصير التأهلأكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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