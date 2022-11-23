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وطنية

الدعم‭ ‬الخارجي‭ ‬للجمعيات‭ ‬دون‭ ‬مراقبة

منذ 4 ثواني
لم‭ ‬تستطع‭ ‬السلطات‭ ‬الحكومية،‭ ‬تفعيل‭ ‬المراقبة‭ ‬لضبط‭ ‬مصدر‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬تتدفق‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬على‭ ‬عشرات‭ ‬جمعيات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬ولا‭ ‬تعرف‭ ‬كيفية‭ ‬صرفها‭ ‬والمستفيدين‭ ‬منها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭”.‬ ويتدفق‭ ‬على‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬جمعية‭ ‬مدنية،‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬40‭ ‬مليارا،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تداوله‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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منذ 4 ثواني


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