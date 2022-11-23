وطنية
الدعم الخارجي للجمعيات دون مراقبة
لم تستطع السلطات الحكومية، تفعيل المراقبة لضبط مصدر الأموال التي تتدفق من الخارج على عشرات جمعيات المجتمع المدني ولا تعرف كيفية صرفها والمستفيدين منها، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. ويتدفق على أزيد من 300 جمعية مدنية، من الخارج، ما يقارب 40 مليارا، حسب ما تم تداوله فيأكمل القراءة »
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