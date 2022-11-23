وطنية
شلل بالموانئ يهدد الاستثمار
حذر ربابنة وبحارة الصيد الساحلي من «أزمة غير مسبوقة»، بسبب تراجع حجم المبيعات المالية، ما اضطر مراكب الصيد الساحلي التي تنشط بجل الموانئ إلى توقيف أنشطتها البحرية. وراسلت الكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وطالبته بـ «التدخل العاجل»أكمل القراءة »
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