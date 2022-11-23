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وطنية

نيران‭ ‬صديقة‭ ‬تصيب‭ ‬الأغلبية

منذ 15 ثانية
سجل‭ ‬خلال‭ ‬مداخلات‭ ‬جل‭ ‬فرق‭ ‬الأغلبية‭ ‬في‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والمستشارين‭ ‬غياب‭ “‬الانسجام‭ ‬الكامل‭” ‬بين‭ ‬مكونات‭ ‬الأغلبية،‭ ‬لاختلاف‭ ‬رأي‭ ‬البرلمانيين‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬زعماء‭ ‬الأغلبية‭.‬ وانتقد‭ ‬محمد‭ ‬البكوري،‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار،‭ ‬نزار‭ ‬بركة،‭ ‬وزير‭ ‬التجهيز‭ ‬والماء،‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬الاستقلال،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ “‬لم‭ ‬يعد‭ ‬لنا‭ ‬حق‭أكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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