وطنية
نيران صديقة تصيب الأغلبية
سجل خلال مداخلات جل فرق الأغلبية في مجلسي النواب والمستشارين غياب “الانسجام الكامل” بين مكونات الأغلبية، لاختلاف رأي البرلمانيين في كيفية تنفيذ توجيهات زعماء الأغلبية. وانتقد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أمين عام الاستقلال، وقال إنه “لم يعد لنا حقأكمل القراءة »
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