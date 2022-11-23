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اذاعة وتلفزيون

أغوتان وشهادة الماستر

منذ 20 ثانية
عبرت الإعلامية إيمان أغوتان عن سعادتها الكبيرة بعد حصولها على شهادة الماستر، إذ تقاسمت مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام» صورة من أجواء حصولها عليها. وعن هذه الشهادة كتبت أغوتان قائلة “يسعدني أن أتقاسم معكم فرحة حصولي قبل أيام على شهادة الماستر من كلية علوم التربية جامعةأكمل القراءة »

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منذ 20 ثانية


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