وطنية
جماعات في ورطة سندات طلب وهمية
الداخلية تفتحص سجلات وصولات أداء صفقات تحتكرها شركات مشبوهة رصدت تقارير صادرة عن مديرية مالية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية بؤرا سوداء لاستعمال سندات طلب وهمية، من قبل رؤساء جماعات سابقين وحاليين، ينتظر أن تتسبب في عزل منتخبين نافذين بعدم إحالة ملفات خطيرة على الفرقة الوطنية تتضمنأكمل القراءة »
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