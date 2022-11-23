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وطنية

جماعات‭ ‬في‭ ‬ورطة‭ ‬سندات‭ ‬طلب‭ ‬وهمية

منذ 23 ثانية
الداخلية‭ ‬تفتحص‭ ‬سجلات‭ ‬وصولات‭ ‬أداء‭ ‬صفقات‭ ‬تحتكرها‭ ‬شركات‭ ‬مشبوهة‭ ‬ رصدت‭ ‬تقارير‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬مديرية‭ ‬مالية‭ ‬الجماعات‭ ‬المحلية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بؤرا‭ ‬سوداء‭ ‬لاستعمال‭ ‬سندات‭ ‬طلب‭ ‬وهمية،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رؤساء‭ ‬جماعات‭ ‬سابقين‭ ‬وحاليين،‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬عزل‭ ‬منتخبين‭ ‬نافذين‭ ‬بعدم‭ ‬إحالة‭ ‬ملفات‭ ‬خطيرة‭ ‬على‭ ‬الفرقة‭ ‬الوطنية‭ ‬تتضمن‭أكمل القراءة »

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منذ 23 ثانية


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