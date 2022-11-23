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الرياضة

رسالة رياضية: مباراة دون مركب نقص

منذ دقيقة واحدة
عبد الإله المتقي
لن يكون للمنتخب الوطني سبب يجعله يلعب مباراة كرواتيا بمركب نقص، بل توجد أمامه عوامل تسعفه في أن يكون منافسا قويا يلعب كامل حظوظه في المواجهة. فالمنتخب الوطني سيلعب المباراة بتشكيلة تتوفر فيها كل المؤهلات، خصوصا من الناحية التقنية، لتقديم أداء جيد، سيما في ظل وجود لاعبينأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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