اذاعة وتلفزيون
“أسرتي” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الأربعاء)، على موعد مع برنامج “أسرتي” في موسمه الجديد. وقالت القناة إنه خلال هذا الموسم التلفزيوني، عاد برنامج “أسرتي” للتطرق إلى مواضيع مبتكرة ويجيب عن أسئلتهم في مختلف جوانب حياتهم اليومية، من خلال استضافة خبراء واختصاصيين في عدد من المجالات منها الصحةأكمل القراءة »
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