الرياضة
عموتة يمنح لاعبيه أسبوع راحة
«فيفا» يصرف منحة لاعبي المونديال في 18 يناير منح الحسين عموتة، مدرب الوداد، لاعبيه، عطلة أسبوع، بسبب التزامه بالسفر إلى قطر، بداية من الأحد الماضي. وخاض الوداد السبت الماضي، حصة تدريبية تحت قيادة عموتة وطاقمه التقني المساعد، وعرفت مشاركة اللاعبين الذين كانوا يعانون إصابات، كمؤيد اللافي وجلالأكمل القراءة »
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