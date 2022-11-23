الرياضة
هجرة جماعية بـ “الماص”
ستة لاعبين يطالبون بفسخ عقودهم والإضراب يتواصل طالب ستة لاعبين أساسيين بالمغرب الفاسي بفسخ عقودهم، عن طريق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بسبب عدم صرف النادي لمستحقاتهم. وقالت مصادر مطلعة إن ياسين الذهبي وزكرياء بلمعاشي ومحمد الفقيه وهيثم عينة وأسامة درفلو وياسين الرامي سلكوا مسطرة غرفة النزاعاتأكمل القراءة »
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