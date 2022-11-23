وطنية
الجازولي “يحكم” مراكز الاستثمار
ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار خاضعة إلى “حكم” محسن الجازولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، وسينحصر دور الولاة في إعادة دراسة ملفات الاستثمار المرفوضة، لإيجاد حلول لها وتسوية وضعيتها. وتراهن الحكومة، من خلال هذا التغيير في المسؤوليات، على إعطاء دفعة ونفس جديدين للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتدعيمها بما يكفي منأكمل القراءة »
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