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وطنية

الجازولي‭ “‬يحكم‭” ‬مراكز‭ ‬الاستثمار

منذ 9 ثواني
ستصبح‭ ‬المراكز‭ ‬الجهوية‭ ‬للاستثمار‭ ‬خاضعة‭ ‬إلى‭ “‬حكم‭” ‬محسن‭ ‬الجازولي،‭ ‬الوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬المكلف‭ ‬بالاستثمار،‭ ‬وسينحصر‭ ‬دور‭ ‬الولاة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬دراسة‭ ‬ملفات‭ ‬الاستثمار‭ ‬المرفوضة،‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬لها‭ ‬وتسوية‭ ‬وضعيتها‭.‬ وتراهن‭ ‬الحكومة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬المسؤوليات،‭ ‬على‭ ‬إعطاء‭ ‬دفعة‭ ‬ونفس‭ ‬جديدين‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الوطنية‭ ‬والأجنبية،‭ ‬وتدعيمها‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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