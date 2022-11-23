الرياضة
الأسود يحبسون الأنفاس
غيابات محتملة في تشكيلة المنتخب والكرواتيون حذرون يحبس المنتخب الوطني أنفاس المغاربة، عندما يواجه نظيره الكرواتي، اليوم (الأربعاء)، بملعب البيت في الخور، انطلاقا من الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المغربي، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم بقطر 2022. وتعد نسخة قطر السادسة في تاريخ مشاركةأكمل القراءة »
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