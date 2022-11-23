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الرياضة

الأسود يحبسون الأنفاس

منذ 5 دقائق
Morocco's players attend a training session at Al Duhail SC in Doha on November 19, 2022, ahead of the Qatar 2022 World Cup football tournament. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
غيابات محتملة في تشكيلة المنتخب والكرواتيون حذرون يحبس المنتخب الوطني أنفاس المغاربة، عندما يواجه نظيره الكرواتي، اليوم (الأربعاء)، بملعب البيت في الخور، انطلاقا من الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المغربي، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم بقطر 2022. وتعد نسخة قطر السادسة في تاريخ مشاركةأكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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