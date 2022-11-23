وطنية
الرميد: الحكومة أخطأت في تنزيل تدابير الضريبة
دعا المحامين إلى التنازل عن المقاطعة والطعن بعدم دستورية بعض المقتضيات الضريبية اختار المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، والقيادي في العدالة والتنمية، تدشين عودته إلى مزاولة مهنة المحاماة، بمهاجمة حكومة عزيز أخنوش، مؤكدا «أنها أخطأت، وهي تلقي بحزمة ثقيلة من الإجراءات الضريبية جملة واحدة، وكأن التشريع الضريبي،أكمل القراءة »
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