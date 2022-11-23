اذاعة وتلفزيون
الفاسي وجائزة أحسن ممثلة
توجت الممثلة فرح الفاسي بجائزة أحسن ممثلة في المهرجان الدولي السينمائي بغرناطة عن فيلم “لامورا”. وأهدت الفاسي الجائزة إلى روح مخرج الفيلم محمد إسماعيل، كما تقاسمت مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” صورا من أجواء تتويجها. ونشرت الفاسي منذ أيام صورا أثناء حصولها على “الإقامة الذهبية” بالإمارات،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا