الرياضة
مفتاح التأهل
20 ألف مشجع للأسود أمام كرواتيا بحثا عن فوز يعبد الطريق إلى الدور الثاني تتجه أنظار المغاربة إلى ملعب البيت في الخور، حيث يواجه المنتخب الوطني نظيره الكرواتي، اليوم (الأربعاء)، انطلاقا من الحادية عشرة صباحا، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم بقطر 2022. ووضعأكمل القراءة »
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