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وطنية

أوزين مرشح لخلافة العنصر

منذ 27 ثانية
سيخلف محمد أوزين، القيادي الحركي، امحند العنصر، على رأس الحركة الشعبية، في المؤتمر 14 المقرر عقده بعد غد (الجمعة) والسبت المقبل بالرباط. وبدا واضحا أن أوزين هو الخليفة المقبل للعنصر، بعد حصول توافق عليه بين قيادة الصف الأول في الحزب، رغم إعلان إدريس السنتيسي، رئيس اللجنة التحضيريةأكمل القراءة »

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منذ 27 ثانية


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