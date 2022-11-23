الرياضة
السعودية تفجر أولى المفاجآت
لاعبو رونار أسقطوا أرجنتين ميسي بهدفين وقدموا مباراة تاريخية فجر منتخب السعودية أولى مفاجآت كأس العالم، صباح أمس (الثلاثاء)، بالفوز على الأرجنتين، بهدفين لواحد، في مباراة بطولية، تألق فيها لاعبو المدرب هيرفي رونار. وأصيب لاعبو الأرجنتين، وفي مقدمتهم النجم ليونيل ميسي، بالصدمة، إذ ظل واقفا داخل الملعبأكمل القراءة »
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