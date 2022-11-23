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الرياضة

السعودية تفجر أولى المفاجآت

منذ 16 ثانية
Argentina's forward #10 Lionel Messi leaves the pitch after the Qatar 2022 World Cup Group C football match between Argentina and Saudi Arabia at the Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on November 22, 2022. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
لاعبو رونار أسقطوا أرجنتين ميسي بهدفين وقدموا مباراة تاريخية فجر منتخب السعودية أولى مفاجآت كأس العالم، صباح أمس (الثلاثاء)، بالفوز على الأرجنتين، بهدفين لواحد، في مباراة بطولية، تألق فيها لاعبو المدرب هيرفي رونار. وأصيب لاعبو الأرجنتين، وفي مقدمتهم النجم ليونيل ميسي، بالصدمة، إذ ظل واقفا داخل الملعبأكمل القراءة »

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منذ 16 ثانية


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