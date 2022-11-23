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حفل ثقافي مغربي بكوت ديفوار

منذ 37 ثانية
المئات يرددون الأغاني الوطنية لمناسبة المسيرة الخضراء بحضور سفراء وفنانين أحيت الجالية المغربية بكوت ديفوار، في الآونة الأخيرة، حفلا ثقافيا وفنيا، احتفاء بالذكرى 47 للمسيرة الخضراء، بحضور شخصيات وفنانين. وقال أحد المشاركين، ل”الصباح”، إن الحفل الفني والثقافي من تنظيم جمعية “مجلس المغاربة المقيمين في كوت ديفوار”، ودعمأكمل القراءة »

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منذ 37 ثانية


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