اذاعة وتلفزيون
غنام في افتتاح “فيزا فور ميوزيك”
تظاهرة ترمي إلى هيكلة صناعة الموسيقى بإفريقيا والشرق الأوسط أحيى الفنان فريد غنام حفل افتتاح فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان “فيزا فور ميوزيك”، الذي احتضنه المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط. وقدم غنام الحفل الفني رفقة الفرقة الهولندية “دي كوسميك كارنيفال”، كما كان الجمهور على موعد مع باقةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا