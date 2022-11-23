حوادث
اعتقال ستيني هتك عرض قاصر
أحالت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن الصويرة، نهاية الأسبوع الماضي، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي ستينيا متهما بهتك عرض قاصر. وذكرت مصادر متطابقة ل»الصباح» أن المتهم مستثمر معروف بالصويرة، ثبت تورطه في قضية هتك عرض مراهقة في السادسة عشرة من عمرها، وهي ابنة صهرته، وكانأكمل القراءة »
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