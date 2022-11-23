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خاص

وهبي: هذه فصول معاناتي مع المحامين

منذ 14 ثانية
وزير العدل عبر عن استعداده للاستقالة إذا أخطأ ولوح بتهم التهرب الضريبي وتبييض الأموال بدا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حزينا وهو يروي ما جرى له مع المحامين بخصوص الخلاف القائم حول فصول أداء الضرائب في قانون مالية 2023، ومسودة قانون المحاماة. ورد الوزير على تدخلات البرلمانيينأكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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