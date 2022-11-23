خاص
وهبي: هذه فصول معاناتي مع المحامين
وزير العدل عبر عن استعداده للاستقالة إذا أخطأ ولوح بتهم التهرب الضريبي وتبييض الأموال بدا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حزينا وهو يروي ما جرى له مع المحامين بخصوص الخلاف القائم حول فصول أداء الضرائب في قانون مالية 2023، ومسودة قانون المحاماة. ورد الوزير على تدخلات البرلمانيينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا