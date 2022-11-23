أسواق
أرباب المعاصر ببني ملال قلقون
تراجع غلة الزيتون بسبب الجفاف يربك نشاط المعاصر التقليدية والعصرية لم يخف أرباب المعاصر العصرية والتقليدية ببني ملال، قلقهم المتزايد على ارتفاع أسعار زيت الزيتون المتزايد لقلة غلات الزيتون التي أصبحت عملة نادرة بعد ارتفاع أسعارها المتزايد جراء موجة الجفاف الذي ضرب المنطقة ونسف هكتارات شاسعة منأكمل القراءة »
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