أسواق
زيـت الزيتـون… الذهب الأخضر
تأخر التساقطات أثر على مردودية الغلة وسعر اللتر يقترب من 100 درهم أدى الجفاف وتأخر التساقطات المطرية إلى تأثر قطاع إنتاج زيت الزيتون بمختلف المناطق، ما أدى إلى ارتفاع سعره، إلى مستويات قياسية، لم يسبق أن سجلها في السنوات الماضية. وباتت الأسعار تتراوح ما بين 75 درهماأكمل القراءة »
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