حوادث
سائق مخمور يدهس شرطيا
رفض التوقف خوفا من الاعتقال رفقة صديقه وشابتين واستنفار أمني لإيقاف المشتبه فيهم تسابق المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن بني ملال، الزمن، لإيقاف جانح متورط في دهس شرطي بسوق السبت أولاد النمة إقليم الفقيه بنصالح. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أنالسائق المشتبهفيه كان رفقةأكمل القراءة »
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