حوادث
حجز دراجات نارية مسروقة بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، أخيرا، على الوكيل العام للملك، شابا عمره 27 سنة، لانتمائه لشبكة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية، جار البحث عن باقي أفرادها بمدن مختلفة, بعدما شخصت هوياتهم بناء على اعترفاته التمهيدية. وأخضع المتهم لبحث قضائي دقيق تحت إشراف النيابةأكمل القراءة »
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