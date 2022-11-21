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الصباح السياسي

نقابة ميارة ترفض مواجهة الحكومة

منذ دقيقة واحدة
رفضت النزول إلى الشارع واكتفت بإصدار بيان لا يغني ولا يسمن من جوع لم تحرك النقابة المركزية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، ساكنا إزاء موجة الغلاء، التي تضرب جيوب المغاربة بقسوة غير مسبوقة، عكس نقابات لا تشارك الأحزاب المقربة منها في الحكومة، إذ انخرطتأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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