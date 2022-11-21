خاص
توصيات مناظرة الحد من المخاطر الصحية
أكدت ضرورة التركيز على التغطية الشاملة للمواطنين وتطوير التطبيب عن بعد للوصول إلى الفئات الهشة اختتمت المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، دورتها الأولى، بعدد من التوصيات الرئيسية التي خرجت بها نهاية الأسبوع الماضي، بعد ثلاثة أيام من الندوات والمداخلات والنقاشات واللقاءات الثنائية، بمشاركة عدد كبير منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا