حوادث
إحباط عملية “حريك” بالحسيمة
أحبطت عناصر أمنية تابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالحسيمة، أخيرا، عملية للهجرة غير النظامية، وإيقاف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. وحسب إفادة المصادر ذاتها، فإن المشتبه فيه تم إيقافه وهو متلبس بتنفيذأكمل القراءة »
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