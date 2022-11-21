حوادث
التزوير لتفويت سيارات فاخرة بمليار
بيع سيارة “بنتلي” بـ 300 مليون بوكالتين مزيفتين ورجال أعمال في قفص الاتهام أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، أخيرا، على وكيل الملك، نائب رئيس مقاطعة أكدال وموظفا تقنيا، وصاحب شركة بالبيضاء وآخر ملياردير يملك صالونا للاستيراد بالرباط، قصد استنطاقهم في التزوير واستعماله وخيانة الأمانة،أكمل القراءة »
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