حوادث
إيقاف قاتل زوجته بمنجل
الجاني قتل شريكة حياته أمام أطفالهما الثلاثة بعد خصام نشب بينهما انضافت قلعة السراغنة إلى قائمة مدن جرائم الأزواج التي اهتزت، خلال أسبوع واحد، بعد أن شهدت أول أمس (السبت)، وقوع جريمة قتل مروعة، ذهبت ضحيتها متزوجة على يد شريك حياتها ووالد أطفالها. وحسب مصادر “الصباح”، فإنأكمل القراءة »
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