حوادث
حجز لحوم فاسدة بسوق أزرو
تمكنت اللجنة المحلية المختلطة المكلفة بتتبع حالة التموين ومراقبة الأسعار بأزرو تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية الأولى بحي أحداف وعناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة والمكتب الصحي لمراقبة الجودة والسلامة الصحية، أخيرا، من حجز وإتلاف كمية مهمة من اللحوم الفاسدة، عبارة عن أحشاء ولحوم أبقار متعفنة غير صالحةأكمل القراءة »
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