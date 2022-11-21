الصباح السياسي
النقابـات علـى صفيـح الغـلاء
تواجه مطالب إعادة تصحيح الأدوار والخروج من انحباس إكراهات الأزمة وغضب الأجراء تغلي المركزيات بفعل تعالي الأصوات النقابية المطالبة بإعادة تصحيح أدوارها للخروج من المأزق الحالي، بعدما وقعت أسيرة بين إكراهات الأزمة وغضب الأجراء في سياقات مشتعلة بنقاشات الأسعار، وخروج احتجاجات عديدة ضد ارتفاع أثمان عدد منأكمل القراءة »
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