أخبار 24/24
14 ألف مليار خسائر “حرب” الضرائب
استعرت حرب الضرائب، بعد رفض ممثلي تسع مهن حرة، الإجراءات الضريبية المقررة في مشروع مالية 2023، والتي تم التنصيص عليها انطلاقا من توصيات المناظرة الوطنية بالصخيرات في 2019. وقالت مصادر “الصباح” إن المهنيين تناسوا تصويتهم بالإجماع على توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، والتي أقرت إصلاحا تدريجيا في إطارأكمل القراءة »
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