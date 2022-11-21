حوادث
“طون” يتسبب في تسمم جماعي
عاش المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، الأربعاء الماضي، استنفارا كبيرا، بعد توافد عدد كبير من المصابين في تسمم جماعي. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الأمر يتعلق بتسمم 27 شخصا من ضمنهم ثمانية أطفال تم إسعافهم بمصلحة طب الأطفال، إثر تناول أكلات متنوعة منأكمل القراءة »
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