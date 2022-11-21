حوادث
أربع سنوات لسائق حافلة خريبكة
المحكمة تابعته من أجل القتل غير العمد وألغت رخصة سياقته أربع سنوات حبسا هو الحكم الذي قضت به هياة حوادث السير بالمحكمة الابتدائية بخريبكة الأربعاء الماضي، في حق سائق حافلة لنقل المسافرين تسببت في فاجعة خريبكة، بعد متابعته من أجل القتل غير العمدي والجروح غير العمدية الناتجةأكمل القراءة »
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