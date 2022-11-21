حوادث
استئنافية آسفي… بكاء وعتاب
أمهات يبكين أبناءهن المعتقلين ولوم بسبب رهن مصير معتقلين خلف القضبان بدون محاكمات حركة غير دؤوبة تعرفها محكمة الاستئناف بآسفي، صباح الخميس الماضي، على غير عادتها.. فاليوم يصادف انعقاد جلسات غرفة الجنايات الابتدائية، إذ تكون المحكمة مكتظة بالمتقاضين فمكاتب كتاب الضبط تكاد تكون خاوية على عروشها إلاأكمل القراءة »
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