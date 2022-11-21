خاص
مراكش السينمائي… مفاجآت الختام
تتويج شريط إيراني بالنجمة الذهبية واحتفاء بسوينتون أسدل الستار، مساء أول أمس (السبت)، على فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بإعلان الفائزين بجوائز المسابقة الرسمية بعد تسعة أيام من التباري، والعروض المتواصلة التي حولت المدينة الحمراء إلى قبلة لعشاق الفن السابع الذين حجوا إليها منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا