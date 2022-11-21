الأولى
احتيال بمشروع سكني ضخم بمراكش
يملكه سياسي معروف حول شقق اجتماعية إلى راقية وعلق المقتنين لأربع سنوات تقاطرت شكايات على النيابة العامة بمراكش، بسبب تأخر مقتنين لشقق اقتصادية بسومة 25 مليونا، في تسلم المفاتيح، بل وتبخر مشروع السكن الاجتماعي، بعد أن شيدت عمارات راقية في الموقع نفسه الذي أشير إليه بالإعلانات الإشهارية،أكمل القراءة »
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