أخبار الصباح
أخبار الصباح
< بندقية استنفرت مصالح الأمن بمراكش، منذ أول أمس (السبت)، إثر بلاغ بسرقة سيارة بداخلها بندقية صيد وذخيرة حية. وعلمت "الصباح" أن مالك السيارة كان يستعد لرحلة صيد، وأعد كل شيء وترك السيارة أمام المنزل وبداخلها السلاح الناري، إلا أنه، حين استفاق في "الصباح"، فوجئ بسرقة سيارته.أكمل القراءة »
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